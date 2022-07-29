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Шоу-бизнес
"Становится слабее": Смерть приблизилась к неизлечимо больному Преснякову

"Становится слабее": Смерть приблизилась к неизлечимо больному Преснякову

Никита Пресняков решил не утаивать от поклонников свои проблемы со здоровьем.
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Не так давно уже повзрослевший сын Кристины Орбакайте откровенно признался, что неизлечимо болен! От полип в желчном пузыре, которые диагностировали у молодого музыканта, нельзя избавиться окончательно, но можно остановить их развитие, если придерживаться специальной диеты. К сожалению, неизвестно, следует ли рекомендациям врачей Никита Пресняков.

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Никита Владимирович Пресняков Музыкант

 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Но ясно одно: недуг не мешает ему наслаждаться жизнью. Наследник знаменитой певицы путешествует с женой, участвует в телепроектах, записывает песни и даже находит время, чтобы пробовать себя в новых амплуа. Накануне артист поделился с фанатами радостной новостью: наконец-то вышел в свет сериал, в котором он сыграл одну из ролей.

Картина называется "Наследие" и рассказывает о первом поколении людей, которое появилось в момент, когда человечество оказалось на грани вымирания. Никита Пресняков заботливо поделился с фанатами трейлером премьеры, в котором, кстати, тоже мелькнул. В отрывке к музыканту, можно сказать, приблизилась смерть. Дело в том, что один из героев – молодой длинноволосый парень – по приказу должен был убить беззащитного кролика.

"Они все живут в страхе. Сильный становится сильнее, слабый становится слабее...", – говорит закадровый голос в трейлере.

Для многих поклонников новость о том, что их кумир сыграл в кино, стала неожиданностью, но очень приятной! Пользователи пообещали обязательно посмотреть картину с участием Никиты Преснякова и поделиться впечатлениями.

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Никита Пресняков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 июля 2022, 16:31 Источник: Телеграм-канал Никиты Преснякова ✓ Надежный источник
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