Даже не попрощался: россияне потеряли Диму Маликова

Певец Дмитрий Маликов по сей день радует поклонников своим творчеством. О новых песнях и клипах знаменитый композитор сообщает, делая публикации в интернете. Артист активно ведет социальные сети, в отличие от его тезки – племянника Димы Маликова.
23-летний родственник певца, кажется, бросил соцсети и даже не попрощался с подписчиками. В самой популярной, но запрещенной в России Дима не появлялся с января, а в "Телеграме" – с марта. Своими новыми кулинарными роликами Маликов-младший не делится вот уже больше года.
Напомним, Дима Маликов – сын певицы Инны Маликовой, сестры 52-летнего Дмитрия. Молодой человек учился во Франции в высшей школе гастрономии. Позже племянник певца изучал менеджмент и управление в столице Швейцарии – Женеве. Маликов-младший женат, воспитывает ребенка.
Ранее Дмитрий Маликов представил новую композицию "Мы еще встретимся", которая сразу же полюбилась его поклонникам. Недавно артист снимал клип на эту песню. Ради работы над новым видео певец на время оставил свою любимую жену Елену и провел время с обворожительной брюнеткой. Подробнее об этом писали "Дни.ру".