На те же грабли: Маликов оставил жену ради молодой красотки

Рядом с Дмитрием Маликовым заметили сексапильную брюнетку.

52-летний Дмитрий Маликов имеет армию поклонников, которым интересна не только его музыка, но и личная жизнь. Как известно, народный артист России уже несколько десятилетий женат на Елене Изаксон. Однако, по слухам, как минимум однажды пара чуть не развелась. СМИ писали, что 11 лет назад хотел уйти из семьи ради молодой модели, но по каким-то причинам не сделал этого.

О непростых отношениях Дмитрия и Елены недавно публика заговорила вновь, когда увидела кадры со съемок нового клипа певца. В кадре рядом с Маликовым работала обворожительная брюнетка. Она, по всей видимости, сыграла возлюбленную артиста. Поклонники же гадают, почему мужчина не пригласил на съемки романтического клипа свою жену. "Неужели певец наступает на те же грабли?" – задались вопросом фанаты.

Чтобы успокоить публику, скажем: Маликов наверняка оставил супругу ради молодой красотки лишь на время съемок клипа. Побыв в компании сексапильной актрисы, певец, скорее всего, вернулся к любящей супруге, которая, как и раньше, поддерживает его во всех проектах.

Ранее Дмитрий Маликов представил новую песню "Мы еще встретимся". Поклонники остались в восторге от композиции. Часть слушателей отметила, что певец не изменяет своему музыкальному стилю, в отличие от многих других российских артистов.