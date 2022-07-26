"Копия папа": плодовитый Маликов ждет сразу двух малышей

Дмитрий Маликов – успешный артист, а также счастливый муж и отец.

В репертуаре популярного музыканта уже большое количество всенародно любимых песен и клипов на них, но певец не останавливается на своих достижениях и продолжает радовать поклонников все новыми и новыми шедеврами. Некоторые из таких – еще совсем малыши. Об ожидании сразу двух чудных созданий плодовитый Дмитрий Маликов на днях сообщил в своих соцсетях.

52-летний артист опубликовал свое фото и под ним рассказал, что снимает два клипа подряд – впервые за долгое время. Поклонники Маликова пришли в восторг от этой вдвойне приятной новости. Люди заверили, что с нетерпением будут вместе с Маликовым ждать его малышей, ведь клипы-старички любимого музыканта уже засмотрены чуть ли не до дыр.

Некоторые фолловеры прокомментировали и снимок красавца Маликова. Людям показалось, что Дмитрий стал очень похож на своего знаменитого отца – Юрия Маликова.

"Копия папа", "Красивый мужчина", "Копия своего отца, сейчас очень похожи", "С нетерпением жду новый шедевров, Дмитрий!", "Ух ты, два клипа – вот это сюрприз. Круто!" – написали обрадованные поклонники.

Напомним, что у Дмитрия Маликова, состоящего в браке с Еленой Изаксон, есть взрослая дочь Стефания и маленький сын Марк. Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как дочь певца разочаровалась в подругах.