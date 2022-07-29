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Шоу-бизнес
Удививший засосами на шее Николаев полез целоваться к жене Крутого: Обожает его

Удививший засосами на шее Николаев полез целоваться к жене Крутого: Обожает его

Игорю Николаеву 62 года, самое время успеть сделать все, что еще не попробовал в жизни.
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В этом году фестиваль "Славянский базар в Витебске" был богат на фонтанирующих творчеством звезд и забавные истории. Ведущими церемонии стали российские актеры Дмитрий Дюжев и Аглая Шиловская, внучка народного артиста Всеволода Шиловского.

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 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

Одним из участников фестиваля был певец и композитор Игорь Николаев, чей образ нимало удивил поклонников и журналистов. Артист предстал с кровавыми подтеками на шее, чем вызвал серию кривотолков. СМИ ненароком заподозрили, что это могли быть засосы – следы после бурной ночи в Витебске. Уж больно довольным артист казался со стороны.

Впрочем, поклонники его не сразу узнали, настолько 62-летний Игорь Николаев в последнее время изменился внешне.

"Гляди, как Игорек постарел и обрюзг. А на шее краснеют то ли прыщи, то ли порезы от бритвы или, наверное засосы. Видно, молодая жена Юля обожает его любым", – приводит "Экспресс-газета" цитату очевидцев.

Ранее Игорь Николаев поздравил в свои соцсетях друга и коллегу Игоря Крутого с Днем рождения. Он пожелал композитору здоровья и жажды творчества, а также послал горячих поцелуев его родным и близким, в том числе жене.

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Игорь Николаев. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Автор: 29 июля 2022, 11:49 Источник: соцсети ✓ Надежный источник
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