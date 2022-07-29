Удививший засосами на шее Николаев полез целоваться к жене Крутого: Обожает его

В этом году фестиваль "Славянский базар в Витебске" был богат на фонтанирующих творчеством звезд и забавные истории. Ведущими церемонии стали российские актеры Дмитрий Дюжев и Аглая Шиловская, внучка народного артиста Всеволода Шиловского.
Одним из участников фестиваля был певец и композитор Игорь Николаев, чей образ нимало удивил поклонников и журналистов. Артист предстал с кровавыми подтеками на шее, чем вызвал серию кривотолков. СМИ ненароком заподозрили, что это могли быть засосы – следы после бурной ночи в Витебске. Уж больно довольным артист казался со стороны.
Впрочем, поклонники его не сразу узнали, настолько 62-летний Игорь Николаев в последнее время изменился внешне.
"Гляди, как Игорек постарел и обрюзг. А на шее краснеют то ли прыщи, то ли порезы от бритвы или, наверное засосы. Видно, молодая жена Юля обожает его любым", – приводит "Экспресс-газета" цитату очевидцев.
Ранее Игорь Николаев поздравил в свои соцсетях друга и коллегу Игоря Крутого с Днем рождения. Он пожелал композитору здоровья и жажды творчества, а также послал горячих поцелуев его родным и близким, в том числе жене.