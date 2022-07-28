"Заплакать я хочу": Близкий человек объявил о смерти брошенного всеми Николаева

Обладатель самых знаменитых усов на российской эстраде прославился, благодаря своим песням, которые остаются хитами даже сегодня. Игорь Николаев покорил публику своими проникновенными стихами и запоминающимися мелодиями.
Не менее талантливым был и отец музыканта – советский поэт и журналист, который свое творчество посвящал морю, что неудивительно, ведь вместе с семьей деятель искусства жил в на юго-западном побережье острова Сахалин. Сегодня музыкант объявил поклонникам о смерти своего знаменитого отца Игоря Николаева. В день рождения родственника он написал в микроблоге проницательные строки: "Тебя, как прежде, не хватает, папа…"
Отношения между детьми и родителями у всех складываются по-разному. Что касается Игоря Николаева, то они с отцом были очень близки. Это доказывает видеоролик, который певец разместил на своей странице: на нем еще молодой артист с грустью и тоской в глазах делится воспоминаниями о родственнике. Он, прогуливаясь по морскому порту города Холмска, рассказал один момент из детства.
Музыкант поведал, как однажды они с мамой бросили отца одного, отправившись в отпуск на лайнере. Тогда Николаев-старший остался стоять на причале и маха рукой семье вслед, пока корабль не скрылся вдали. А позже поэт написал эти строки:
"И заплакать я хочу и не плачу. То молчу, то хохочу на удачу. Но машина корабля заурчала: "Отпусти меня земля от причала", – процитировал отца Игорь Николаев.