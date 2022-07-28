"Папа с дочкой": похожую на подростка Шпицу разнесли за интим с седым мужиком

В феврале прошлого года популярная российская актриса Катерина Шпица вышла замуж за директора сети фитнес-клубов Руслана Панова. 36-летняя артистка, судя по ее публикациям в популярной соцсети, счастлива в браке. Например, недавно она показала фото, на котором запечатлена вместе с супругом во время отдыха в Крыму.
Однако не все оценили новый совместный снимок Катерины и Руслана. Один из интернет-пользователей написал под кадром: "Папа с дочкой". Он явно намекнул на то, что супруг выглядит гораздо старше похожей на подростка Шпицы. Наверняка, седина мужчины ввела комментатора в заблуждение.
Такое замечание Катерина не стала оставлять без своего внимания. Ей определенно не понравилось, что некоторые индивиды пытались пристыдить ее за интим с мужчиной, который якобы гораздо старше ее. Актриса напомнила, что ее мужу 39 лет, а седина в бороде – это лишь иллюзия возраста.
"Комментаторы вашего типа уже порядком надоели", – ответила артистка.
Напомним, Катерина Шпица до встречи с Русланом Пановым уже была замужем. Она состояла в браке с актером и каскадером Константином Адаевым. От него артистка родила сына Германа. В этом году наследнику знаменитой актрисы исполнилось 10 лет.