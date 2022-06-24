"Не успела": Народ потерял Катерину Шпицу из-за трагедии

В жизни Катерины Шпицы завершился непростой период.

36-летняя актриса вышла на связь с подписчиками в своем телеграм-канале и рассказала, что она наконец-то сдала сессию. Экзаменационная пора выдалась довольно насыщенной. Судя по всему, Катерина Шпица настолько погрузилась в учебу, что народ даже успел ее потерять.

"Больше всего сейчас хочется спать и почитать что-нибудь, не связанное с учебой, как бы ни было все в ее рамках увлекательно. И увидеться наконец с теми, с кем не успела за эти дни, охота," – призналась утомившаяся актриса.

Следом звезда рассказала, что именно происходило с ней в эту сессию. 36-летней студентке пришлось сдавать экзамены по актерскому мастерству, сценической речи и отечественной истории, а также зачеты по английскому, истории зарубежного театра, информатике, танцу и даже физической культуре. Кроме того, оказалось, что среди прочего в эту сессию близкие потеряли погруженную в учебу Шпицу из-за трагедии Лессинга, по которой она смотрела спектакль "Эмилия Галотти". Постановка произвела на актрису очень сильное впечатление.

Теперь, когда сессия осталась позади, Катерина Шпица призналась поклонникам, как это здорово – учиться именно тогда, когда это тебе действительно нужно и интересно. Актриса узнала много интересного. Ей достались классные однокурсники и отличные преподаватели – настоящие фанаты своего дела.