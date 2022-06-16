"Вынуждают рожать": совратившая 14-летнего юнца Шпица оказалась в интересном положении

Катерина Шпица публично заговорила о важной проблеме.

Звезда фильма "Метро" на сегодняшний день – одна из самых востребованных актрис, которая смогла покорить сердца миллионов телезрителей. И не только их. Недавно ее коллега по творческому цеху Андрей Вешкурцев признался, что, посмотрев одну из кинолент с участием артистки, заочно в нее влюбился. К слову, тогда молодому человеку было всего 14 лет. Так Катерина Шпица, даже не подозревая, совратила юнца.

Причем в звезду влюбляются не только за ее актерский талант, но и за умные мысли, которыми она щедро делится с публикой. Чаще всего это происходит на ее страничках в соцсетях: там звезда театра и кино рассуждает на самые животрепещущие темы. А в одном из недавних интервью она высказала свое мнение насчет своего отношения к феминизму.

Катерина Шпица призналась, что оказалась в интересном положении: еще недавно она не задумывалась о том, феминистка она или нет, как вдруг стала яро интересоваться этой темой и изучать современные права женщин. Так вот, некоторые детали, которые она узнала, повергли ее в шок.

"Меня ужасает, что где-то в мире в 21 веке до сих пор в 13 лет замуж выдают, вынуждают рано рожать, подвергают женскому обрезанию, где-то в мире вся жизнь женщины в руках мужчины, ей нет доступа к образованию, работе, политике и прочему. Это не может не огорчать", – призналась Катерина Шпица.