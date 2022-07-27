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Шоу-бизнес
"Очень дорого стоим": Аллегрова отправила в нокаут больную раком Вайкуле

"Очень дорого стоим": Аллегрова отправила в нокаут больную раком Вайкуле

Продюссер Ирины Аллегровой рассказал о ее доходах за выступления.
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Народная артистка России Ирина Аллегрова в последняя время довольно редко появляется на сцене. Ее выступления почти не показывают по телеэкранам, а сама певица вместо многодневных гастролей предпочитает ездить на разовые выступления. Сегодня она зарабатывает в основном за счет корпоративов.

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 Ирина Александровна Аллегрова

Ирина Александровна Аллегрова певица, актриса

 Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

Сама Императрица отечественной эстрады почти не делится с поклонниками подробностями личной жизни. Он редко пишет в социальных сетях и отказывается от интервью. Ходят слухи, что 70-летняя звезда сцены больше не хочет заниматься шоу-бизнесом.

Исполнительница легендарных хитов "Игрушка", "Странник мой", "Фотография 9 на 12", "Транзитный пассажир", "Младший лейтенант", "Привет, Андрей", "Угонщица", "Императрица", "Бабы-стервы" и других сегодня все же дает небольшие частные концерты. Об этом рассказал ее продюсер Хизри Байтазиев. "Мы очень дорого стоим", – подчеркнул он.

Оказалось, что за 50-минутный корпоратив Ирины Аллегровой стоит 12 миллионов рублей. Певица по размеру гонорара отправила в нокаут и Народную артистку России Ларису Долину и Народную артистку Латвии Лайму Вайкуле, пользующихся большой популярностью в нашей стране.

К слову, Лайма Вайкуле только в среду, 27 июля, вышла на связь с поклонниками и пригласила их на концерт. Долгое время она тоже оставалась в тени. Коллеги по цеху поговаривают, что певица лечится от онкологии, однажды она уже смогла побороть рак.

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Ирина Аллегрова. Фото: Victor Klyushkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 27 июля 2022, 21:51 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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