"Очень дорого стоим": Аллегрова отправила в нокаут больную раком Вайкуле

Народная артистка России Ирина Аллегрова в последняя время довольно редко появляется на сцене. Ее выступления почти не показывают по телеэкранам, а сама певица вместо многодневных гастролей предпочитает ездить на разовые выступления. Сегодня она зарабатывает в основном за счет корпоративов.
Сама Императрица отечественной эстрады почти не делится с поклонниками подробностями личной жизни. Он редко пишет в социальных сетях и отказывается от интервью. Ходят слухи, что 70-летняя звезда сцены больше не хочет заниматься шоу-бизнесом.
Исполнительница легендарных хитов "Игрушка", "Странник мой", "Фотография 9 на 12", "Транзитный пассажир", "Младший лейтенант", "Привет, Андрей", "Угонщица", "Императрица", "Бабы-стервы" и других сегодня все же дает небольшие частные концерты. Об этом рассказал ее продюсер Хизри Байтазиев. "Мы очень дорого стоим", – подчеркнул он.
Оказалось, что за 50-минутный корпоратив Ирины Аллегровой стоит 12 миллионов рублей. Певица по размеру гонорара отправила в нокаут и Народную артистку России Ларису Долину и Народную артистку Латвии Лайму Вайкуле, пользующихся большой популярностью в нашей стране.
К слову, Лайма Вайкуле только в среду, 27 июля, вышла на связь с поклонниками и пригласила их на концерт. Долгое время она тоже оставалась в тени. Коллеги по цеху поговаривают, что певица лечится от онкологии, однажды она уже смогла побороть рак.