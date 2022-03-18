Дочь Маликова разочаровалась в подругах: Тошно от двуличных людей

Молодая предпринимательница вкладывает в свое дело множество сил, благодаря чему ее бизнес развивается вполне успешно. Однако этот успех не дает покоя недоброжелателям, которые выдают себя в соцсетях за подруг Маликовой. Недавно дочь Дмитрия Маликова рассказала о своем разочаровании в таких людях.
"Тошно от двуличных людей," – призналась Стеша.
Девушка не стала вдаваться в подробности конфликта. Однако из ее комментария стало ясно, что кто-то из псевдоподруг, прежде обливавших ее грязью, вдруг решил податься к ней в модели и стать лицом ее бренда. Маликова гневно посоветовала фальшивым подругам определиться, на какой они стороне.
Как сообщил StarHit, поклонники Маликовой поспешили утешить предпринимательницу. Люди отметили, что девушке тяжело, так как вокруг нее много завистников, желающих приложить руку к ее успеху. Стеше посоветовали не обращать внимания на завистников и продолжать развиваться.
Напомним, что Стеша Маликова с воодушевлением восприняла известие об уходе некоторых западных фирм, ведь это хороший шанс для малоизвестных отечественных брендов. Однако в Сети это было воспринято неоднозначно. Кто-то даже решил, что дочь Дмитрия Маликова хочет нажиться на обнищавших людях, ведь цены в ее бутике внушительные.