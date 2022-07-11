"Мучается": Упавшая в ноги Маликову жена дошла до ручки

В отношениях супругов Маликовых далеко не всегда бывает все гладко.

Дмитрий Маликов и его супруга считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Однако даже в их отношениях иногда бывают серьезные кризисы. Так, нередко влюбленных "разводят", приписывая артисту различные интрижки на стороне.

При этом даже сам Маликов не отрицает, что в его отношениях с женой бывает не все так гладко. Недавно артист вспомнил, как он в пух и прах разругался с любимой женщиной. Ссора была такая сильная, что супруги несколько месяцев не разговаривали.

По мнению эксперта, такое поведение могло быть унаследовано от родителей. Психолог считает, ребенок очень переживает, когда в семье родитель долго молчит и таит обиду. В итоге в будущем это может вылиться в соответствующее "воспитание" супруга. "Второй человек какое-то время мучается, а потом забывает о проблеме", – говорит Наталья Наумова, объясняя, как подобное поведение может повлиять на семейные отношения.

Таким образом, получается, что в отношениях Маликова, возможно, любовь из легкого и приятного чувства перетекла в отношения созависимости, где один человек — жертва. Ведь Елена в свое время упала в ноги Маликову, то есть пожертвовала собой, своими карьерными амбициями ради мужа. Так что неудивительно, что в какой-то момент она дошла до ручки и так импульсивно начала реагировать на ссоры.

Специалист считает, что это нередко может привести к тому, что через некоторое время супруги охладевают друг к другу, переставая ценить. Однако она также считает, что должно пройти больше месяца, чтобы любовь прошла.