Оплеванный за бездарность поющий внук Пугачевой: Бабушка за все заплатила, вот и все!

Исполнительницу хита "Айсберг" не раз называли вершителем судеб. Именно Алла Пугачева, как утверждали звезды СССР, перекрывала кислород неугодным ей артистам, и параллельно протаскивала на сцену свою родню.
Никита Пресняков оказался в ловушке этой ситуации. Он искренне желает добиться прорыва в рок-музыке, но его не воспринимают всерьез из-за властной родственницы. Музыканту перевалило за 30 лет, но и до Сида Вишеза, и до Виктора Цоя ему далеко.
Гневные злопыхатели окрестили внука Аллы Пугачевой бездарностью и оплевали без зазрения совести. Любые, даже значимые достижения певца в карьерном плане кажутся им ничтожными. Армия ненавистников безжалостно штурмует личный блог рокера и безнадежно списывает звезду со счетов.
Никита Пресняков уверен, что уровень его группы Multiverse достаточно высок, и успех был бы обеспечен, будь он рядовым выходцем из деревни. Парень неустанно жалуется на предвзятое мнение общества:
"В моем случае, учитывая, что мы пишем и делаем все своими руками, я получаю следующее: "Да, бабушка написала песню, за все заплатила, вот и все!".
Так властная Пугачева волей-неволей повлияла на судьбу родственника с негативной стороны. Как бы ни пытался Никита Пресняков стать автономным, для разношерстной публики он все равно остается внуком Примадонны, а не легендой рока. Тем не менее певец надеется, что однажды его талант признают без проекций на именитую семью.