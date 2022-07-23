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Шоу-бизнес
Оплеванный за бездарность поющий внук Пугачевой: Бабушка за все заплатила, вот и все!

Оплеванный за бездарность поющий внук Пугачевой: Бабушка за все заплатила, вот и все!

Сын Кристины Орбакайте не смог повторить триумф своей родни. Уязвленный Никита Пресняков страдает из-за Аллы Пугачевой.
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Исполнительницу хита "Айсберг" не раз называли вершителем судеб. Именно Алла Пугачева, как утверждали звезды СССР, перекрывала кислород неугодным ей артистам, и параллельно протаскивала на сцену свою родню.

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Алла Борисовна Пугачева певица

 Никита Владимирович Пресняков

Никита Владимирович Пресняков Музыкант

Никита Пресняков оказался в ловушке этой ситуации. Он искренне желает добиться прорыва в рок-музыке, но его не воспринимают всерьез из-за властной родственницы. Музыканту перевалило за 30 лет, но и до Сида Вишеза, и до Виктора Цоя ему далеко.

Гневные злопыхатели окрестили внука Аллы Пугачевой бездарностью и оплевали без зазрения совести. Любые, даже значимые достижения певца в карьерном плане кажутся им ничтожными. Армия ненавистников безжалостно штурмует личный блог рокера и безнадежно списывает звезду со счетов.

Никита Пресняков уверен, что уровень его группы Multiverse достаточно высок, и успех был бы обеспечен, будь он рядовым выходцем из деревни. Парень неустанно жалуется на предвзятое мнение общества:

"В моем случае, учитывая, что мы пишем и делаем все своими руками, я получаю следующее: "Да, бабушка написала песню, за все заплатила, вот и все!".

Так властная Пугачева волей-неволей повлияла на судьбу родственника с негативной стороны. Как бы ни пытался Никита Пресняков стать автономным, для разношерстной публики он все равно остается внуком Примадонны, а не легендой рока. Тем не менее певец надеется, что однажды его талант признают без проекций на именитую семью.

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Никита Пресняков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 июля 2022, 10:43 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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