Пострадавшей из-за проблем с головой Бородиной вынесли приговор: Выносливость поражает

На днях Ксения Бородина угодила в больницу в Турции.

Знаменитость в личном блоге в запрещенной социальной сети пожаловалась, что уже несколько дней страдает от сильнейших головных болей. Причем все настолько серьезно, что телеведущей даже не помогали обычные обезболивающие.

В итоге Ксения Бородина решилась на отчаянный шаг и обратилась за помощью в турецкую больницу. В этом месяце теледива отдыхает вместе с семьей на одном из курортов. Из-за проблем с головой звезда изрядно пострадала – как минимум материально, ведь за МРТ и прием врача она отдала кругленькую сумму.

Блогер Анна Меркулова в беседе с "Дни.ру" указала на возможную причину головных болей у звезды "Дома-2". "Я как никто другой знаю какие стрессы и напряжение можно испытывать, когда твоя жизнь всячески находится в объективе камер. Такой сильной женщине как Ксении Бородиной может позавидовать любая, ее выносливость поражает", – вынесла приговор теледиве собеседница "Дни.ру".

По словам блогера, звезда всегда в поле зрения подписчиков, журналистов и коллег. Она ведет передачи, общается с подписчиками, дает интервью, и такая активность сказывается на здоровье, в первую очередь на головных болях. "Хорошо, что трудолюбие состоявшейся телеведущей помогают оплатить лечение, проверить здоровье, где бы она ни была. Это заслуга Бородиной", – уверена Анна Меркулова.