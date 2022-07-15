"Мразь вонючая": Взбесившиеся украинцы растоптали открывшую рот Бородину

После начала спецоперации по защите Донбасса на представителей российского шоу-бизнеса буквально накинулись разъяренные украинцы, которые ежедневно осыпают их негативными комментариями, оскорблениями и пожеланиями смерти. Недавно об этом рассказывала жена Евгения Петросяна, а теперь от взбешенных жителей Незалежной пострадала Ксения Бородина.
Причем со звездой "Дома-2" это произошло случайно – из-за фейка. На одной из фан-страниц теледивы кто-то написал от ее лица об отношении к спецоперации. Получилось так, будто хранившая молчание артистка внезапно открыла рот и выразила согласие с решением власти России. В итоге этот ложный комментарий распространился по Сети, а взбешенные украинцы морально растоптали звезду своими проклятиями и пожеланиями смерти ее детям.
"Тварь ты вонючая, сдохни...", – обратилась к Ксении Бородиной одна из жительниц Незалежной.
Теледиву знатно взбесила сложившаяся ситуация с созданием провокаций с ее участием, а еще больше ее расстроило то, что недоброжелатели посягнули на святое – ее дочерей. Звезда телестройки даже задумалось о том, чтобы перестать показывать миру своих наследниц, ведь то, что она прочитала в их адрес, не смогла бы вынести ни одна мать.
"Я ни одному человеку на земле не сделала ничего плохого, чтобы такое выслушивать!" – возмутилась Ксения Бородина.