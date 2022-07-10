"Кризис": получивший ребенка от другой женщины Маликов поставил точку в отношениях с супругой

Несмотря на то что пара считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе, Маликова то и дело "разводят" с женой, приписывая ему романы на стороне. Однако певец поставил точку в отношениях с супругой. Он заявил, что даже после ссор они находят способ договориться, а о расставании и не думают. Больше всего в Елене его привлекает то, что она знает, чего хочет, и умеет это объяснить. Засматриваться налево – это не его случай.
"Вспоминая Шекспира, одна из моих любимых фраз: "Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться". Есть уважение, большой вместе прожитый путь, его нельзя рушить сиюминутными эмоциями. Все бывает, но надо беречь то, что накоплено", – говорит Дмитрий Маликов.
Артист отметил, что у него довольно взрывной характер, из-за которого в семье происходят ссоры. Супруга певца также не отличается покорностью, поэтому часто конфликты приобретают масштаб.
Дмитрий Маликов вспомнил самый громкий скандал. Это случилось в 2008 году во время гастролей. "У нас был кризис. Она что-то сказала, я резко ответил, слово за слово… Мы месяц не разговаривали", – заявил артист. Правда, размолвка закончилась благополучно, Дмитрий и Елена соскучились друг по другу и пришли к миру.
Напомним, у пары подрастают двое детей. Дочь Стефания появилась в 2000 году, а сына Марка артист получил от другой женщины – ребенка родила суррогатная мать в 2018 году.