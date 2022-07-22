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Шоу-бизнес
Плюнувших в россиян Пугачеву и Галкина уличили в подлой лжи: Жизнь другими глазами

Плюнувших в россиян Пугачеву и Галкина уличили в подлой лжи: Жизнь другими глазами

У Аллы Пугачевой и Максима Галкина могут скоро закончиться деньги, несмотря на плотный гастрольный график.
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После начала спецоперации на Украине Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми наплевали на Россию и покинули ее. В своих аккаунтах шоумен раскритиковал действия российских властей, а Пугачева и вовсе запатентовала свой бренд, который якобы может производить даже оружие. Вопрос только, против кого его будут применять. И как бы Галкин не уверял россиян в том, что никого не предавал – факты говорят обратное.

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Так или иначе, Алла Пугачева и Максим Галкин уже полгода живут за границей и возвращаться в Россию как будто не собираются. Он активно рекламирует свои сольные концерты по западным странам и США, намекая на то, что денег ему хватает и без российских фанатов.

Цифровой психолог Вера Ганеева уверена, что совсем скоро Максим Галкин пожалеет о своем решении покинуть родину. Якобы уже в октябре у комика начнет стремительно разваливаться карьера. Но нужен ли будет комик на родине к тому времени?

"Возникнут трудности с деньгами и с возможностью организовывать новые концерты. Вот тогда он впервые серьезно задумается о возвращении в Россию. Пока ему до октября за рубежом точно будет везти, а потом наступит мистика, которая заставит его взглянуть на жизнь другими глазами", – сказал эксперт.

Психолог добавила, что именно Алла Пугачева будет настаивать в разговоре с Максимом Галкиным на возвращении в Россию. Напомним, сама Примадонна обещала вернуться на родину осенью. Выходит, что парочка подло лгала, когда говорила о приезде в Россию к сентябрю.

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Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Автор: 22 июля 2022, 17:43 Источник: Prozvezd ✓ Надежный источник
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