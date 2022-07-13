"После стольких лет": Отвернувшийся от жены Газманов снял длинноногих моделей в годовщину свадьбы

В России многие поистине восхищаются семьей знаменитого певца Олега Газманова!



Пара вместе уже больше двадцати лет, причем наслаждаться друг другом им не мешает даже разница в возрасте. Забавно, что в самом начале отношений Олегу Газманову и его избраннице пророчили скорое расставание, а в итоге они планируют праздновать гранатовую свадьбу уже в следующем году.

Накануне жена музыканта Марина вспомнила события 2020-го года, когда пара отмечала розовую свадьбу. По этому поводу возлюбленные устроили грандиозный праздник, на котором практически все было розовым: спиртное, варенье, сладости, одежда и даже новое обручальное кольцо дизайнера! Не вписались в концепцию только длинноногие ламы, которых Олег Газманов и его супруга сняли для праздника в качестве моделей для умилительных фото.

Поклонников, кстати, по-настоящему поразили такие необычные гости мероприятия: многие отметили красоту животных. В восторге остались и виновники торжества: музыкант вместе с супругой устроили фотосессию. Один из снимков, кстати, получился очень забавным: Марина, сделав губы трубочкой, будто потянулось за поцелуем к мужу. А он, судя по всему, не заметив, отвернулся от супруги.

Поклонники пары поспешили поздравить звездное семейство в гармонией в отношениях и предстоящей гранатовой свадьбой. "Даже после стольких лет можно любить друг друга как в первый раз", – написал кто-то под публикацией жены Олега Газманова.