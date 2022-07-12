"Завистливые крысы!": потерявшая лицо Бородина обхамила россиян

39-летняя Ксения Бородина активно ведет соцсети.

Пользователи подозревают, что, выходя на связь с подписчиками, телеведущая использует специальные фильтры, преображающие ее лицо. Это мнение отчасти подтвердилось недавно, когда в Сеть попал кадр, на котором Ксения Бородина вдруг потеряла привычное лицо – на какое-то мгновение слетели фильтры.

Народ принялся бурно обсуждать настоящее лицо звезды, которое оказалось иным. Пользователи заметили, что у брюнетки есть проблемы с кожей да и выглядит она без фильтров старше своих 39 лет. Такие разговоры совершенно не понравились Ксении Бородиной.

Как сообщил Пятый канал, нелестные комментарии о ее внешности привели женщину в ярость и она разразилась ругательствами в адрес хейтеров.

"Завистливые крысы!" – обхамила россиян звезда, добавив крепкое словцо и нецензурный жест.

Специально для завистников самоуверенная брюнетка сняла себя крупным планом и отметила, что у нее великолепное лицо. Те же, кто обсуждает ее недостатки, по мнению звезды, просто не могут смириться с ее красотой. Также звезда подчеркнула, что не собирается что-либо в себе поменять в угоду другим людям, хоть и не считает себя идеальной. Сплетникам возмущенная Ксения Бородина посоветовала заняться собственной внешностью, например, отправиться в спортзал.