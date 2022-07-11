Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Выбравшаяся из Израиля Пугачева лишилась пятикомнатной квартиры в Москве за 150 миллионов
"Много лет никого не узнавала": Объявлено об уходе живущей как овощ Тереховой
Не находит себе места: Несчастный Шепелев взвыл из-за потери ребенка
"Насиловали как проститутку": На втоптанной в грязь беглянке Хаматовой живого места не осталось
партнеры
Понедельник
11 июля
Лента новостей
22:14
"Обстановка по кайфу": забившая на детей Бородина устроила гулянку средь бела дня
21:28
В Екатеринбурге при пожаре погибла женщина
21:20
Жесткое столкновение двух такси в Волгограде попало на видео
21:03
"Пляшущий страус": бездарную Волочкову вывели на чистую воду
20:34
Сделано заявление об аресте квартиры поливающего Россию грязью Галкина
20:31
Во Владивостоке произошла тройная авария
20:22
Плюнувший на похороны матери Солнцев объявил войну своему брату
19:34
"Резко стало плохо": народ бьет тревогу из-за состояния 85-летнего Дроздова
19:21
Суперфуд из Южной Америки: недооцененная польза киноа для здоровья и стройности
18:58
"Дерьмо невозможно измерить": отец неожиданно объявившегося Урганта взвыл от возмущения
18:16
"Чтоб уже полумертвая была": любитель дам постарше Шаляпин заговорил об интиме с 92-летней бабкой
17:50
"Драться и обижать друг друга": Хилькевич заикнулась о проблемах в семье
17:17
Неожиданно: 51-летняя Кудрявцева пошла на отчаянный шаг
17:03
Миллионы за землю: названа стоимость семейного захоронения Пугачевой на Кузьминском кладбище
17:03
Покинул Россию: пропавший с телеэкранов Светлаков неожиданно вышел на связь
16:59
Скрывал возраст и фамилию: Серова вывели на чистую воду
16:12
10 лет тюрьмы: Спрятавшая наркотики Кэмерон Диаз по уши вляпалась
16:00
"Интимные снимки": страдающая от Чумакова Ковальчук пожаловалась на шантаж
15:50
Во сколько лет дают ипотеку в банке?
15:41
"Не ем две недели": рухнувшая от смертельной болезни Савичева пошла ко дну
15:25
"Мучается": Упавшая в ноги Маликову жена дошла до ручки
15:02
"Операция": Разбитого старостью Лепса задергали до полусмерти
14:52
"На уколах": Добитая разводом Собчак взмолилась о помощи
14:27
"Аж тошнит": окрещенного бездарем Киркорова растоптали как коровью лепешку
14:23
Запад призвали к военному вмешательству в происходящее на Украине
14:13
"Ну даешь!": Дочь Урганта с закатившимися глазами развалилась в клоаке
14:04
"Позорище": Кравец поражена издевательствам над немощным и ничего не соображающим Зайцевым
13:42
Обман "Столото" или черный пиар против лотерейного гиганта?
13:20
Вот и все: разбитая раком Заворотнюк ушла сегодня ночью
13:00
Как неживая: почерневшая Ходченкова тает на глазах
12:36
Беда откуда не ждали: в Сочи официально запретили купаться в море
12:35
Наркотики и проститутки: одиозный сын Байдена угодил в новый скандал
12:29
Дочь знаменитого юмориста, родила мужу 5 детей: что известно об эстонской жене Соловьева
12:25
"Люблю этого парня": Горячий юнец пристроился сзади к перекошенной от экстаза Долиной
12:15
Накрыло с головой: момент схода лавины на человека попал на видео
11:31
"Очень эротичное фото": поднявший спелый конец Бурунов дал в рот облизнувшейся Семенович
11:19
Экс-президент Польши призвал "расчленить" Россию
11:16
"Жанна перевернулась в гробу": вечер памяти Фриске обернулся грязным скандалом и проклятиями
11:09
"Умерла": Поклонники бежавшей из России Айзы рыдают в трауре
10:46
Нетребко избавляется от элитного жилья: Приходится затянуть поясок
10:33
Полицейские разоблачили нелегальных мигрантов в Реутове
10:30
Ложь все более очевидна: американцы перестают верить свалившему все проблемы на Путина Байдену
10:20
Овощ вместо мужчины: жена сгорающего от рака Юдашкина объявила о срочном сборе
10:19
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
10:18
"Пионер" продает проект ТПУ за 6 млрд
09:43
"Офигенная рыба!": на Дальнем Востоке мужики выловили крупных нерп
09:38
Оперная дива Хибла Герзмава рассказала о судьбе единственного сына
09:27
"У меня будет ребенок!": 46-летняя Канделаки поделилась радостью
09:25
"Наша любимая поза": Ласкающая грудь пальцами Кабаева слилась с любимым на камеру
09:13
"Должно следовать наказание": Милану Тюльпанову шокировало дерзкое нападение
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Предприниматель Пригожин осудил Смольный за замену "Ленинграда" на "Би-2" на матче за Суперкубок РФ
Отпуск на краю земли: как попасть в сказку на территории России
"Проскурякова рога наставит": Сбежавший от жены Николаев был найден в неожиданном месте
Убежавший к молодухе Петросян пожалел о разводе со Степаненко: Была не только партнершей
"Детей своих не воспитывал": 68-летний Макаревич махнул рукой на новорожденного сына
Тайная зависимость покрывшейся буграми Пугачевой вылезла наружу: Алкоголь
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Обстановка по кайфу": забившая на детей Бородина устроила гулянку средь бела дня

"Обстановка по кайфу": забившая на детей Бородина устроила гулянку средь бела дня

Ксения Бородина похвасталась дерзким отдыхом в Турции.
прочитано 217 раз

После начала специальной военной операции на Украине некоторые отечественные звезды спешно собрали чемоданы и уехали из России. Бывшая ведущая телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина тоже покинула родину, однако заявила, что ее решение никак не связано с политической ситуацией. Артистка до сих пор отдыхает вместе с детьми за границей, сейчас семья находится в Турции.

ПО ТЕМЕ

Бородина отдала детей ради гулянок с подружками: Я приехала отдыхать

"Интимные снимки": страдающая от Чумакова Ковальчук пожаловалась на шантаж

 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Телеведущая не скрывает от поклонников свою жизнь, периодически она рассказывает о зарубежных приключениях в социальных сетях. Однако последние публикации вызвали у людей шок.

Ксения Бородина устроила посиделки средь бела дня и похвасталась этим перед фанатами. Далеко не все оценили дерзкий отдых телеведущей, ведь в общей компании присутствовали не только друзья, но и дети.

На горячих кадрах из турецкого Бодрума видно, что артистка весело проводит время с подружками – в глаза бросаются бутылки, содержимое которых всем очевидно. На все это смотрят дочери телеведущей Маруся и Теона. На одном из сторис телеведущая, явно, в хорошем настроении напевала песню "Обстановка по кайфу".

К слову, ранее Ксения Бородина рассказывала, что оберегает детей от своих гулянок. По ее словам, за наследницами на отдыхе присматривают няни. Видимо, на этот раз специалисты не вышли на работу, поэтому девочки стали свидетелями взрослых развлечений.

Напомним, ранее своих подписчиков шокировала балерина Анастасия Волочкова. Заслуженная артистка России выложила в социальные сети видео с неадекватным танцем, за что получила море критики. Об это сообщили "Дни.ру".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 июля 2022, 22:14 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Как неживая: почерневшая Ходченкова тает на глазах

Актрису не узнать
Шоу-бизнес

"У меня будет ребенок!": 46-летняя Канделаки поделилась радостью

Ведущая шокировала фанатов
Шоу-бизнес

Вот и все: разбитая раком Заворотнюк ушла сегодня ночью

Она успела попрощаться
Шоу-бизнес

"Интимные снимки": страдающая от Чумакова Ковальчук пожаловалась на шантаж

Певица раскрыла всю правду

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1272 человека
В России отменили все антиковидные ограничения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек

Спорт

Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
"Сумасшедшая любовь": Гладилин раскрыл правду о карьере в "Спартаке"
"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам
Умер заслуженный мастер спорта СССР

Регионы

В Екатеринбурге при пожаре погибла женщина
Беда откуда не ждали: в Сочи официально запретили купаться в море
Полицейские разоблачили нелегальных мигрантов в Реутове
В Рузском округе ликвидировали нарколабораторию
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+