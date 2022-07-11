"Обстановка по кайфу": забившая на детей Бородина устроила гулянку средь бела дня

Ксения Бородина похвасталась дерзким отдыхом в Турции.

После начала специальной военной операции на Украине некоторые отечественные звезды спешно собрали чемоданы и уехали из России. Бывшая ведущая телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина тоже покинула родину, однако заявила, что ее решение никак не связано с политической ситуацией. Артистка до сих пор отдыхает вместе с детьми за границей, сейчас семья находится в Турции.

Телеведущая не скрывает от поклонников свою жизнь, периодически она рассказывает о зарубежных приключениях в социальных сетях. Однако последние публикации вызвали у людей шок.

Ксения Бородина устроила посиделки средь бела дня и похвасталась этим перед фанатами. Далеко не все оценили дерзкий отдых телеведущей, ведь в общей компании присутствовали не только друзья, но и дети.

На горячих кадрах из турецкого Бодрума видно, что артистка весело проводит время с подружками – в глаза бросаются бутылки, содержимое которых всем очевидно. На все это смотрят дочери телеведущей Маруся и Теона. На одном из сторис телеведущая, явно, в хорошем настроении напевала песню "Обстановка по кайфу".

К слову, ранее Ксения Бородина рассказывала, что оберегает детей от своих гулянок. По ее словам, за наследницами на отдыхе присматривают няни. Видимо, на этот раз специалисты не вышли на работу, поэтому девочки стали свидетелями взрослых развлечений.

Напомним, ранее своих подписчиков шокировала балерина Анастасия Волочкова. Заслуженная артистка России выложила в социальные сети видео с неадекватным танцем, за что получила море критики. Об это сообщили "Дни.ру".