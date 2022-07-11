"Чтоб уже полумертвая была": любитель дам постарше Шаляпин заговорил об интиме с 92-летней бабкой

Прохор Шаляпин – частый гость популярных ток-шоу.

38-летний исполнитель не стесняется откровенно говорить о своей личной жизни. Недавно он доказал это в очередной раз, придя на шоу "Злые языки" на Rutube. Первым делом в передаче речь зашла об Анне Калашниковой, с которой Прохор Шаляпин какое-то время назад состоял в отношениях.

Говоря о Калашниковой, артист признался, что она довольно богатая женщина. После этого Шаляпина заподозрили в корыстных интересах к модели, однако он не растерялся и быстро нашелся с ответом.

"Слушайте, из-за денег надо брать постарше, чтоб уже полумертвая была," – иронично заявил исполнитель.

После брака с Ларисой Копенкиной за Прохором Шаляпиным закрепилась репутация любителя дам постарше. Сам мужчина не видит в женщинах в возрасте ничего плохого. На шоу он подчеркнул это в очередной раз, заявив, что женщина может заниматься любовью в любом возрасте.

Тут же Шаляпин вспомнил о своей пожилой подруге – 92-летней бабке и заговорил об интиме с ней. Не называя имени, артист рассказал, что эта женщина до сих пор занимается сексом. С улыбкой на устах артист попросил не спрашивать, с кем именно она это делает.

Напомним, что сам Шаляпин в прошлом году стал вдовцом. Мужчине пришлось похоронить свою супругу Татьяну Дэвис, скончавшуюся от последствий коронавирусной инфекции. Злые языки утверждали, что артист женился на ней из-за большого состояния. Однако Прохор Шаляпин рассказал, что никакого наследства после смерти жены он не получил, так как перед свадьбой они заключили брачный договор, согласно которому ему не было положено ничего.