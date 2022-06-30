"Уже нет на этой земле": Новая любовь похоронившего жену Шаляпин оказалась на том свете

Новая возлюбленная Прохора Шаляпина пережила клиническую смерть.

Не так давно знаменитый шоумен шокировал народ своей внезапной женитьбой: он связал себя узами брака с миллионершей из Канады Татьяной Дэвис. Однако их счастье продлилось недолго: через несколько недель после свадьбы жена Прохора Шаляпина заразилась коронавирусом и умерла, не приходя в себя после введения в кому.

Артист долго горевал по возлюбленной: посвящал ей песни, давал концерты, да и вообще был очень грустным. Но в конце концов решил не ставить на себе крест и жить дальше. Наконец-то сердце певца занято – эффектной блондинкой Ольгой Сан. Накануне девушка в одном из интервью раскрыла некоторые интересные детали своей жизни, которые наводят на мысль, что шоумена настиг злой рок.

Как оказалось, Ольга и сама едва не ушла из этого мира. Дело в том, что однажды она пережила клиническую смерть и, судя по ее воспоминаниям, оказалась на том свете. Возлюбленная Прохора Шаляпина рассказала, что слышала слова Господа, который помог ей понять, что не все в своей жизни она делала правильно.

К счастью, сейчас со здоровьем Ольги Сан все хорошо, а она вовсю наслаждается новыми отношениями. Правда, и в них были сложности. Дело в том, что в Сети девушку сравнивают с покойной супругой артиста. Да, и сама она замечала, что выступает заменой ушедшей жены. Но откровенный разговор помог решить проблему.

"Я высказала свое недовольство на эту тему. Тем более, мне не очень нравится именно сравнение с теми людьми, которых уже нет на этой земле." – рассказала возлюбленная Прохора Шаляпина.