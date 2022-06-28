Овдовевший Шаляпин подготовился к собственным похоронам: Должен думать о своем уходе

Прохор Шаляпин уверен, что каждый человек должен ответственно подходить к своему будущему.



Популярный российский певец и телеведущий Прохор Шаляпин известен широкой публике отнюдь не как первоклассный музыкант. Отечественная аудитория больше следит не за творчеством, а за любовными похождениями артиста, снискавшего славу угодника дам постарше. 38-летний выпускник "Фабрики звезд" в прошлом году похоронил 47-летнюю супругу, а недавно завел новые отношения.

Меж тем, овдовевший артист почему-то решил подготовиться к собственным похоронам именно сейчас. Об этом он рассказал в интервью Пятому каналу. Прохор Шаляпин подчеркнул, что решил взять на себя расходы за будущие траурные мероприятия.

Во время общения с журналистами певец выразил удивление, что многие известные люди пренебрежительно относятся к вопросам, связанным с собственным уходом. По его словам, каждый человек должен ответственно подходить к своему будущему. Поэтому у звезды эстрады все заранее заготовлено.

Ранее телеведущий призвал собрать деньги на похороны своего коллеги по "Фабрике звезд" Пьера Нарцисса, вдова которого жаловалась на проблемы с финансами.

"Каждый человек должен думать о своем уходе", – отметил Прохор Шаляпин.

По словам артиста, многие российские звезды уходят на тот свет, не имея даже средств для проведения похорон. Прохор Шаляпин уверен, что у родных и друзей всегда должны оставаться деньги на черный день.