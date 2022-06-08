Прячет лицо: Заявление несуразной Агузаровой шокировало Малахова

Телеведущий показала вновь изменившуюся Жанну Агузарову.

Шоумен умеет удивить публику. Взять хотя бы выпуски его скандального шоу на телевидении. А пока у журналиста вынужденный отпуск от съемок "Прямого эфира", он вываливает сенсации на просторах Интернета. Так, накануне Андрей Малахов поразил поклонников роликом с участием Жанны Агузаровой.

Певица в последнее время увлеклась экспериментами над своей внешностью. Помнится, как накануне своего 60-летия она появилась на публике совершенно неузнаваемой: рот стал начинаться где-то в районе ушей, щеки впали, разрез глаз изменился. Многие тогда пришли к выводу, что "марсианка" похожа на актрису Татьяну Васильеву.

Но на этом ее преображения не закончились. На днях она выступила перед слушателями, в числе которых как раз был Андрей Малахов. Судя по всему, его настолько шокировал образ и слова артистки, что он решил записать ее на видео и показать народу. На этот раз звезда выкрасила волосы в желтый и уже по традиции зачесала их. Ее необычный образ дополнили лимонное платье и огромная цепь на шее. Правда, лицо Жанна Агузарова почему-то решила спрятать, надев огромные черные очки.

В итоге королева русского рок-н-рола выглядела несуразно, но ей это позволительно, ведь она – человек "космический", не от мира сего, всегда удивлявший своей непредсказуемостью. Внезапно певица решила сделать заявление, которое поразило рукоплещущую публику.

"Космическая сила никогда не судит и не осуждает. Будьте благодарны за то, что имеете. И будете иметь еще больше", – показал выступление Жанны Агузаровой Андрей Малахов.