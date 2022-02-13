"Надела красные стринги": Агузарова послушно отработала 12-часовую смену

59-летняя Жанна Агузарова давно является признанной королевой эпатажа. Сейчас она выступает реже, чем раньше. Но каждый ее выход для поклонников является настоящим праздником.

Сама о себе звезда рассказывает очень редко. Некоторыми деталями работы с певицей поделился режиссер Роман Качанов. По его словам, сейчас билет на выступление легенды советского рок-н-ролла стоит от 4000 до 25 тысяч рублей.

Режиссер снимал артистку в фильме "Марш утренней зари". В картине Жанна Агузарова сыграла популярную певицу, которая на старости лет оказалась в доме ветеранов.

Качанов рассказал в программе "Ты не поверишь!" на НТВ, что знаменитость попросила "довольно скромный" гонорар за работу над лентой: тысяч 150-200 рублей за съемочный день. Звезда и там шокировала публику, явившись на съемки в нижнем белье красного цвета. Она сказала режиссеру: "Я надела красные стринги. Я слышала, что у вас в кино так принято". Кинематографист разубедил исполнительницу.

По словам режиссера, Жанна Агузарова "без писка и визга отработала 12-часовую смену". Певица лишь попросила, чтобы со съемочной площадки убрали костюмершу. Артистка посчитала, что та несет в себе заряд черной энергии. Роман Качанов подозревает, что многие странные слухи о себе Жанна Агузарова придумала сама. Напомним, ранее пластический хирург Владимир Плахотин высказался о возможных пластических операций Жанны Агузаровой.