Фото со свадьбы: открестившаяся от родины Нетребко неожиданно явила публике нового мужика

Анна Нетребко познакомила поклонников с импозантным мужчиной.

Как только началась спецоперация на Украине, российские артисты на Западе подверглись травле, их концерты стали отменять. Чтобы не лишиться карьеры, в частности, Анна Нетребко выступила против спецоперации. Более того, она стала уверять всех в том, что никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства. Открестившись от России, певица смогла выступить перед иностранцами.

Сейчас артистка готовится к новым концертам. В этом ей помогает менеджер, которого она внезапно представила подписчикам в популярной социальной сети. Нетребко опубликовала фото со свадьбы друзей, на котором запечатлена рядом с новым мужчиной, отвечающим за организацию выступлений. "Знакомьтесь. Это мой новый менеджер – Мигель Эстебан", – подписала кадр оперная певица.

Анна пообещала подписчикам показать свой график на лето в ближайшие дни. Поэтому пока неизвестно, на каких площадках планирует выступить артистка. Но одно можно сказать с уверенностью: певица пока не даст ни один концерт в России.

Ранее Анна Нетребко заявила, что в нынешней ситуации не считает возможными свои выступления на родине. Однако певица, беседуя с корреспондентом немецкого издания, сказала, что мечтает вновь порадовать своим исполнением россиян. Подробнее об этом писали "Дни.ру".