"Кровотечение и гипоксия": Жизнь ребенка измученной родами Тодоренко оказалась под угрозой

Поклонники телеведущей с нетерпением ждут появления на свет ее второго наследника.



Однако для самой артистки роды стали настоящим мучением, ведь она очень долго решала, где и каким способом это сделать. Сначала Регина Тодоренко хотела рожать в России и даже проходила курс по гипнородам, потом на Бали, но не смогла там погрузиться в медитативное состояние, а после внезапно оказалась в Канаде.

Судя по публикациям теледивы в микроблоге, ребенок на свет появится нетрадиционным путем. Например, на днях она показала поклонникам ванну в номере отеля и спросила, а не мечтали ли они когда-нибудь о том, чтобы их ребенок родился в воде. Как говорила супруга Влада Топалова, многие решения она принимает под властью гормонов, так что, неудивительно, если она еще сто раз передумает рожать за пределами больницы.

Но пока Регина Тодоренко не явила на свет ребенка, врач акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе предостерег ее от неправильного решения. Специалист считает, что роды должны проходить под наблюдением врачей, в противном случае последствия могут оказаться плачевными. "Кровотечение, гипоксия, быстрые роды", – перечислил он возможные опасности.

Получается, что супруга Влада Топалова может поставить под угрозу жизнь своего малыша. Более того, как пояснил Борис Лордкипанидзе, вероятность потерять ребенка при родах в домашних условиях гораздо выше, чем под присмотром квалифицированных специалистов.