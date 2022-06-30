"Я должна его бросить": болтающаяся якорем Пугачева наплевала на мужа перед разводом

Алла Пугачева долго вынашивала план по расставанию с молодым супругом.

Журналист Алексей Сумин в 1998 году работал на гастрольном туре российской певицы Аллы Пугачевой. В то время он смог многое разузнать о личной жизни Примадонны.

Однажды в Омске после очередного гастрольного концерта Алла Пугачева проболталась о том, что планирует бросить своего супруга Филиппа Киркорова. Все уже шло к разводу, среди поклонников тоже ходили соответствующие слухи. Однако всерьез в это не верили.

После выступления Пугачева с охранников и журналистом отправилась прогуляться по территории резиденции. Выпив немного водки, Примадонна вдруг выпалила: "Знаешь, все-таки я должна его бросить. Понимаешь, раньше я ему открывала перспективы, а теперь для него такая жена – как якорь".

Пугачева считала, что Киркорову нужно двигаться дальше и развивать карьеру в шоу-бизнесе. Но чтобы расстаться красиво, бросить мужа должна была именно Пугачева. Ведь если бы это сделал Киркоров, это нанесло бы вред его репутации.

Напомним, официально Алла Пугачева и Филлип Киркоров развелись в марте 2005 года, но общественность узнала об этом только в ноябре того же года. Забирать свидетельство о разводе из Таганского загса Примадонна приехала вместе с шоуменом Максимом Галкиным. Все поняли, что Пугачева наплевала на мужа и нашла себе другого.