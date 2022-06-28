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Шоу-бизнес
Шоу начинается! Объявлено о возвращении Аллы Пугачевой в Россию

Шоу начинается! Объявлено о возвращении Аллы Пугачевой в Россию

Уже больше трех месяцев поклонники ждут, когда же разрешится вопрос с возвращением Аллы Пугачевой. Наконец дело сдвинулось.
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После начала спецоперации на Украине певица Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми покинули Россию и улетели в Израиль. Там шоумен начал работать, так как в России по закону ему грозит наказание за распространение недостоверной информации о действиях российской армии.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Недавно Алла Пугачева заикнулась о том, что у детей скоро начнется школа, и им надо бы вернуться в родную деревню Грязь под Москвой. Однако этот вопрос повис в воздухе.

Телеведущий Юрий Николаев стал гостем проекта известного журналиста Антона Красовского "Антонимы" и рассказал, что общался с Аллой Пугачевой в апреле. Он звонил ей в Израиль, чтобы поздравить с днем рождения.

В телефонной беседе Алла Пугачева обещала вернуться в Россию. О том, чтобы жить до конца своих дней в эмиграции, не было и речи.

По словам Красовского, однажды Пугачева рассказала ему об отношениях с современной властью. Это было в период, когда Дмитрий Медведев был президентом России, а Владимир Путин премьером.

"Надеюсь, мальчики бабушку не обидят", – привел слова Пугачевой Красовский.

Что ж, возможно, власть по-прежнему так относится к певице и простит ее опальному муженьку сказанное впопыхах. Если это действительно так, то шоу начинается.

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Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 28 июня 2022, 19:09 Источник: "Антонимы" • Требует проверки
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