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Шоу-бизнес
"Выезжает на горбу женщины": любитель сморщенных богачек Шаляпин взялся за старое

"Выезжает на горбу женщины": любитель сморщенных богачек Шаляпин взялся за старое

Прохор Шаляпин откровенно ответил на вопрос, стоит ли встречаться с нищебродками.
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Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин известен своей любовью к обеспеченным особам. Так получается, что финансовое благополучие женщины обретают уже к возрасту за 40, поэтому так и получается, что Шаляпин встречается почти со сморщенными бабушками. Из-за этого за Шаляпиным закрепилась сомнительная слава.

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 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

В свежем интервью Шаляпин отметил, что нормально относится к ж. 38-летний шоумен не считает их альфонсами, ведь в жизни бывают разные ситуации, и главное в отношениях любовь. Альфонсы, по мнению Шаляпина, это те, кто "выезжают на горбу женщины", в его же случае это всегда честные и искренние отношения, в которых деньги не главное, просто они есть. Впрочем, жениться на нищебродках, если у самого за душой ни гроша, просто фатально.

Напомним, Прохор Шаляпин три раза был женат. Все его пассии были старше его. Первый раз он женился, когда ему было всего 18 лет. Об этом браке почти ничего не известно.

Второй супругой Прохора Шаляпина была предпринимательница Лариса Копенкина, которая старше его на 21 год. В прошлом году Шаляпин женился на предпринимательнице из Канады Татьяне Дэвис, которая умерла почти сразу после свадьбы от ковида.

"Не имеет значения, чьи деньги — лишь бы они были", — заявил Шаляпин в эфире шоу "Хватит слухов!" на канале ТВЦ.

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Прохор Шаляпин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 23 июня 2022, 10:34 Источник: ТВЦ ✓ Надежный источник
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