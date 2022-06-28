Мрак: начавшего портиться на жаре тело Пьера Нарцисса отказались хоронить из-за форс-мажора

Пьер Нарцисс умер неделю назад. С тех пор его не могут нормально похоронить.

Прощание с российским музыкальным исполнителем Пьером Нарциссом снова переносится. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов.

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"ВНИМАНИЕ! Дамы господа, по вновь произошедшим обстоятельствам прощание с Пьером перенесено на четверг 30.06.22. В 12:00 дня", – говорилось в сообщении.



Ранее прощание с Пьером Нарциссом было назначено на 29 июня, и уже тогда дату переносили. Изначально церемония должна была состояться 25 июня. Фанаты в шоке, ведь с момента смерти человека прошла уже целая неделя, а сейчас на дворе стоит жуткая жара. Что творится с телом любимого миллионами исполнителя, страшно представить, это просто мрак.

Ранее поклонники уже приезжали к моргу на Маршала Тимошенко в назначенное время, но им сообщили о переносе церемонии из-за проблем с отправкой тела Нарцисса на его родину в Камерун. Ввиду стоящей в Москве жары возить тело певца в морг, в зал прощания и назад – идея сомнительная. Ведь тело может начать портиться.

Бывшая жена артиста на этот раз не уточнила, что стало причиной переноса траурной церемонии, но поклонники уже заподозрили неладное. Женщина отметила лишь, что это случилось из-за какого-то форс-мажора...

Напомним, о смерти 45-летнего Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. По словам его дочери, он умер от остановки сердца в ходе операции на почках.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что сестра Пьера Нарцисса не верит в озвученную официально причину смерти певца. Виктория Пьер-Мари уверена, что у ее брата было все в порядке с сердцем. Он был в хорошей форме, играл в футбол и отыгрывал часовые концерты.