Ушла по-хамски: Аллегрова оправдалась за скандал на концерте

Ирина Аллегрова оказалась втянута в скандал со своим участием.

На днях в Сети появилось скандальное видео, на кадрах которого певица Ирина Аллегрова на концерте в Рыбинске уходит со сцены, не желая исполнять требуемую фанатами композицию. Ролик опубликовала поэтесса Лариса Рубальская. Видео вызвало ажиотаж и массу дискуссий в Сети.

По словам 76-летней Рубальской, видео было снято давно и попало в Сеть благодаря поклонникам. Фанаты намекали на то, что артистка по-хамски покинула сцену, ничего не сказав.

"Мне прислали из "Тик-Ток", я выложила. Это старое видео. Сейчас удалю", – сказала журналистам Рубальская.

Певица Ирина Аллегрова впрочем успела прокомментировать видео со своим участием. Она отметила, что не давала концертов со времен начала пандемии коронавируса. И вообще она якобы не помнит, чтобы зритель остался недоволен ее выступлением.

Отметим, что речь идет о концерте в Рыбинске всего четыре года назад. Поклонники из зала хором просили исполнить хит "Угонщица". Судя по всему, речь шла именно об этой композиции.

Ранее Отар Кушананвили обвинил Ирину Аллегрову в попытке усидеть на двух стульях. Журналист рассказал, что певица звонила Маргарите Симоньян и прояснила свою позицию по украинскому вопросу. Она якобы заявила, что является патриоткой и всей душой поддерживает родину. Однако позже Аллегрова якобы связалась с Пугачевой и высказалась иначе.