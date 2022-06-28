"Своего рода бизнес": занимающегося поставками девушек Тимати вывели на чистую воду

Журналистка Алена Жигалова заподозрила российского рэпера Тимати в лицемерии.

На днях российский рэпер Тимати выложил в своих соцсетях снимок с 19-летней моделью Валентиной Ивановой. Поклонники удивляются, с какой частотой артист меняет девушек. Ведь совсем недавно он встречался с победительницей шоу "Холостяк" испанской моделью Екатериной Сафаровой.

"Ведь это можно считать своего рода бизнесом, стартапом. А что? Раз в год Тимати появляется с какой-то новой девчонкой. Она обязательно модель, она обязательно инстаграммщица* (запрещен в РФ), она обязательно похожа на всех его предыдущих девушек. Он с ней встречается, красиво ходит, потом рождается ребенок (через одну), а потом он с ней расстается", – рассуждает ведущая шоу "Алена, блин! говорит".

После таких отношений девушка Тимати как правило получает все: славу, подписчиков, рекламные контракты. Тимати при этом якобы просто в поиске, ищет себе достойную девушку.

У Тимати нормальный стартап, считает Алена. В отличие от Ромы Желудя, который тоже пытается как-то зарабатывать деньги, поскольку ни музыка, ничего ему не приносит дохода.

"Он создал закрытую ссылку в частный его канал, где за пять тысяч вы можете лицезреть его пятую точку. Представляете какое это удовольствие, ну просто кайф вообще от Ромы Желудя. У меня кстати предложение для Ромы Желудя создать аналог "Онли фанс" и назвать его "Желудь жопс". Надеюсь, у тебя будут клиенты", – заключила ведущая.