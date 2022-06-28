Стал известен пол рожденного в тайне ребенка Тодоренко

32-летняя Регина Тодоренко на днях стала мамой во второй раз.

Некоторое время назад Регина Тодоренко вместе с мужем и сыном улетела на Бали. Судя по всему, пополнение в семье произошло именно там. Сама знаменитость предпочла не рассказывать о счастливом событии широкой публике и родила ребенка в тайне. Однако люди из близкого круга звезды уже подтвердили журналистам, что прибавление в звездной семье произошло, и даже назвали пол малыша.

На этот раз телеведущая стала мамой девочки – пишет StarHit. Сама Регина прежде уже делилась в закулисье шоу "Маска" тем, что ждет дочку. Первенцем для знаменитых супругов стал сын Майкл, которому уже три года. Теперь в семье Тодоренко и Топалова, как говорится, полный комплект.

Напомним, что ведущая "Орла и решки" долгое время скрывала вторую беременность от поклонников. Своим счастьем знаменитость поделилась уже на поздних сроках, когда большой живот стало трудно скрыть. После этого скрытная прежде Регина стала чуть более откровенна с фанатами. В соцсетях она рассказывала о том, что Бали – это ее место силы. Они с супругом отправились именно туда, чтобы сделать первое свидание с малышом наиболее мягким и приятным.