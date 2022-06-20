Ковырялась лопатой: Скрюченная в три погибели Тодоренко наплодила в грязи

Народ бурно обсуждает роды Регины Тодоренко.

О беременности популярной телеведущей стало известно, когда она уже была на достаточно позднем сроке, так что теперь к ее персоне обращено особое внимание. При этом из-за появившихся в Сети фотографий с коляской многие полагают, что Регина Тодоренко уже родила, а это событие просто держит в секрете.

Как бы там ни было, от самой теледивы пока никаких заявлений не поступало. Более того, в ее микроблоге появилось видео, на котором она изображена еще глубоко беременной. Звезда решила показать, как вместе с сыном занималась огородными делами, и даже огромный живот им не помешал.

На кадрах видны два деревянных ящика с землей, а будущая многодетная мама вместе с наследником ковыряются в них лопатой. Спустя время в грязи уже видны зеленые ростки, которые наплодила трудолюбивая Регина с ребенком от Влада Топалова. Очевидно, что общими усилиями они подарили жизнь растениям, а каким именно, остается только гадать.

Стоит отметить, что взгляд зрителя непроизвольно падает на телеведущую, которая на кадрах предстала в не самом лучшем виде: обтягивающие велосипедки, непонятная куртка и потрепанные волосы. Что уж говорить о позе звезды, в которой она занимается садоводством. Из-за огромного беременного пуза ей пришлось скрючиться в три погибели, чтобы сесть на корточки. При этом Регина Тодоренко доказала, что перед совместным досугом с сыном и тяжким трудом не должно быть преград!