Нагиева прибило в Калиниграде: это произошло прямо на сцене

Недавно Дмитрий Нагиев посетил Калининград. Актер приехал в местный драматический театр с уже ставшим известным на всю страну спектаклем "Кысь". Однако выступление было омрачено неприятным инцидентом. Телеведущего прибило большой декорацией. Это произошло прямо на сцене на глазах у зрителей.
К счастью, Нагиев не получил серьезные травмы, однако помощь врача ему потребовалась. У артиста лишь ушиб правой голени и ссадины. Некоторое время телеведущий не сможет нормально ходить. В случившемся он никого не винит, а, напротив, только шутит. "Хромаю, но ползу", – высказался Дмитрий о случившемся.
Тем не менее, поклонники переживают за актера, чей поступок показался им мужественным, и желают знаменитости скорейшего выздоровления. Они впечатлены тем, что 55-летний Нагиев, несмотря на ушиб, доиграл спектакль до самого конца. Вот что значит профессионализм и самоотверженность.
Напомним, Дмитрий Нагиев принимает участие в съемках остросюжетного проекта под рабочим названием "Охотник". Актер ради роди превратился в старца, потерявшего зрение. В Сети появились снимки со съемок картины. Подробнее об этом писали "Дни.ру".