Превратился в старца: изменившийся Нагиев о стремительной потере зрения

Главный герой "Охотника" – Виктор, который из-за проблем сбегает буквально подальше ото всех. Он селится в уединенном доме в лесу и начинает здесь жизнь отшельника. Однажды на охоте из-за разорвавшегося в ружье патрона герой теряет зрение. Теперь Виктору нужно не только выжить и выбраться из недружелюбного леса, ему придется ощутить всю тяжесть одиночества и осознать груз настоящих проблем.
Очень серьезная, глубокая, полная драматизма история! И для холеного Нагиева участие в нее – серьезная актерская задача.
"Очередной вызов на мое истерзанное тщеславие, – делится впечатлениями о работе над картиной Нагиев. – Но это – важная и сложная роль для меня – человека, купившего диплом у таксиста, которая потребует особых усилий. Еще никогда мне не приходилось играть слепого, в лесу, противостоящего всем его обитателям. Данное произведение намного глубже, чем его название, которое продюсеры клятвенно обещали поменять. Или меня поменять, плохо было слышно".
Помимо Нагиева в проекте снимаются Владислав Ценев и Михаил Горевой. Режиссером и автором сценария выступает выпускник Киношколы Сарика Андреасяна, дебютант Антон Мусс.