"Огромная травма и комок обид": Миронова оставила мужа и детей ради интима с Нагиевым

Мария Миронова не скрывает того, что не может похвастаться одним и крепким браком, ведь замужем она была не один раз.

Как известно, звезда картины "Холоп" была замужем аж четыре раза, а ее нынешним мужем является некий директор по развитию крупной компании, известной на офтальмологическом рынке. Сейчас Мария Миронова счастлива, к тому же в 2019 году на свет появился еще один ее наследник – сын Федор.

Актриса не скрывает, что прошлые ее отношения оказались провальными, но, по признанию актрисы, она всегда щепетильно относилась к чувствам своих партнеров, даже если понимала, что их союз находится на финишной прямой. Например, она уверена, что и к расставанию стоит относиться серьезно. Так, например, не стоит разрывать отношения, пока между людьми не расставлены все точки.

"Я считаю, пока между двумя людьми не решены глобальные вопросы, пока это огромная травма и комок обид, то разрыв неуместен", – призналась Мария Миронова.

Не секрет, что ее профессия подразумевает частую, а иногда и очень тесную работу с мужчинами. Так, например, вот-вот россияне увидят новую ленту "Мой папа – вождь", в которой партнером артистки стал Дмитрий Нагиев. Судя по уже появившимся в доступе кадрам картины, актеры снимаются в весьма интимных сценах.

Например, на одном из них они тесно обнимаются. Съемки, как правило, занимают у актеров очень много времени, вот и Марии Мироновой пришлось бросить мужа и детей и поселиться на съемочной площадке. Но, как призналась Мария Миронова, оно того стоило, ведь картина получилась очень хорошей.