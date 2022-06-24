"Хочу усидеть на трех стульях": Ободранная в США предательница Нетребко плюнула в душу россиянам

Анна Нетребко попыталась оправдаться за свое неоднозначное отношение к происходящему в мире.

После начала спецоперации на Украине оперная дива Анна Нетребко неоднозначно высказалась о происходящем. Она потеряла работу в европейских и мировых операх, пришлась не ко двору и в России.

Недавно скандал из-за сомнительной позиции Анны Нетребко разгорелся с новой силой. Недавно певица дала интервью немецкому изданию Die Zeit, в котором рассказала о планах на будущее и вероятном возвращении в Россию.

Нетребко заявила, что пока не собирается возвращаться на родину с концертами и думает только о безопасности своей семьи. Певица побоялась потерять австрийский паспорт и недвижимость за границей, поэтому старается не комментировать политику.



"Я не могу угодить всем. Да, я в каком-то смысле хочу усидеть на двух стульях. И даже на трех, если придется. Когда-нибудь люди поймут, что я не предавала Россию", – попыталась оправдаться Анна Нетребко.

В своем аккаунте она опубликовала фото, на котором предстала с немецкой газетой в руках, для которой и давала интервью. На обложке была фраза: "Россия, чего ты от меня хочешь!". Таким жестом Нетребко вновь вызвала гнев поклонников.

"Ничего Россия от тебя уже не хочет", "Анна, не ожидала от вас", "Почитала интервью, волосы дыбом", – написали фанаты. Многие поклонники уверены, что беспардонная Нетребко в очередной раз нахамила россиянам и плюнула им в душу. Фанаты вновь назвали ее предательницей.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анна Нетребко потеряла взятую в ипотеку квартиру в США. Выходит, что певицу в Америке ободрали как липку.