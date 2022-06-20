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Шоу-бизнес
"Простить нельзя": в вопросе о возвращении беглеца Галкина поставили точку

"Простить нельзя": в вопросе о возвращении беглеца Галкина поставили точку

Дальнейшая судьба уехавшего из России Максима Галкина очень волнует его поклонников.
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Россияне гадают, придется ли им вновь увидеть популярного телеведущего на федеральных каналах. В программе "Сегодня вечером" на Первом канале юмориста уже заменил Николай Цискаридзе. Замена ведущего вызвала много разговоров, но, по мнению Сергея Соседова, не навредила передаче. Музыкальный критик уверен, что зрители смотрели программу вовсе не ради Максима Галкина, а ради звездных гостей, рассказывающих свои истории. Таким образом вести шоу может любой известный человек.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Как пишет "ЭГ", Соседов также уверен, что сбежавший из России муж Примадонны не должен возвращаться на наше телевидение. После тех слов, которые шоумен сказал в адрес своей страны с началом спецоперации, ему будет сложно открыто смотреть в глаза зрителям. Критик сильно сомневается в том, что российский народ сможет простить беглецу Галкину все сказанное и вновь начнет ходить на его концерты.

"Простить ему хамские выходки в адрес России нельзя," – поставил Соседов точку в вопросе о возвращении артиста.

По мнению критика, путь на российское телевидение Галкину должен быть заказан даже несмотря на то, что в целом он является неплохим ведущим.

Напомним, что в Израиле Максим Галкин уже активно занялся концертной деятельностью. Кроме того, ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что лишившийся больших гонораров артист вынужден брать подработку за границей.

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Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 июня 2022, 15:41 Источник: ЭГ ✓ Надежный источник
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