"Для Пугачевой": Галкин рассказал о попытке провезти контрабанду после новостей о соседе-наркомане

После бегства из России жизнь Максима Галкина кардинально изменилась.

Еще недавно Максим Галкин, прихватив семейство, укатил куда подальше. Юморист решил обосноваться в Израиле, где даже начал зарабатывать себе на хлеб. Так, супруг Примадонны во всю гастролирует по земле обетованной и пользуется успехом у израильской публики.

Чтобы разнообразить репертуар, комик то и дело вклинивает в свою речь комментарии о нынешней политической ситуации, а также рассказы о личной жизни. Так, во время одного из выступлений он решил рассказать об опыте общения с местными жителями. Как оказалось, по соседству поселился наркоман, который пыхтит как паровоз так еще и по-русски не понимает.

Кроме того, к Галкину подходят со странными просьбами. Например, одна из женщин шепотом спросила: "Вы наш?". А потом, услышав положительный ответ, посоветовала брать с евреев больше денег за возможность попасть на концерт. "Вы такой талантливый", – передает Галкин слова дамы.

Как оказалось, нет покоя мужу Примадонны даже в аэропорту. Так, одна из пассажирок, завидев звезду, попросила его об услуге – попытаться провезти контрабанду. Так, она хотела переправить через Галкина две бутылки с горячительной жидкостью. Когда юморист отказался, сославшись на то, что все подумают, что он алкоголик, находчивая дама заявила: "Скажите, что это для Пугачевой".