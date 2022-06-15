"Родилась": Тодоренко с вывернутым пупком показала румяную малютку

Регина Тодоренко истомила поклонников долгим ожиданием рождения ребенка.

Фанаты с нетерпением ждут рождения второго ребенка ведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова. Пара долго решала, где рожать малыша. В итоге звезда оказалась в Канаде. Несколько дней назад она улетела за границу вместе с мужем и трехлетним сыном Михаилом.

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Поклонники считают, что там Тодоренко родит второго ребенка, пол которого пока держит в секрете. Впрочем, не исключено, что семейство уже вернулось, так как Влад Топалов накануне в своем аккаунте отметил геотег "Аэропорт Шереметьево".

14 июня Регине Тодоренко исполнилось 32 года. В этот день она оригинально поздравила себя, опубликовав в своем телеграм-канале снимок полной луны. На фото спутник Земли выглядел маленькой румяной горошинкой. Фото было сделано ночью на пустынном пляже.

"В мой День Рождения родилась клубничная Луна", – написала звезда "Орла и решки".

В своем телеграм-канале Тодоренко выкладывает снимки из Канады. Очевидно, что семья весело проводит время. На ряде фото ведущая предстала в футболках, подчеркнувших ее выпяченный наружу пупок. Судя по всему, звезда вот-вот родит, так как живот у нее уже внушительных размеров.