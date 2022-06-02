Сияет от счастья: Показавший новорожденных малышей Басков проболтался о новом романе

Николай Басков прокомментировал слухи о его отношениях с бывшей возлюбленной.

У народного артиста было не так много серьезных отношений. Многие помнят, как несколько лет он встречался с коллегой по творческому цеху Софией Кальчевой. Причем у пары все было настолько серьезно, что Николай Басков несколько раз звал свою избранницу под венец.

Однако до свадьбы дело так и не дошло. В 2017 году их союз распался, а экс-возлюбленным даже удалось сохранить теплые дружеские отношения. По крайней мере, об этом рассказала сама София Кальчева в недавнем интервью. Более того, одной неоднозначной фразой она намекнула, что в отношениях звезд все еще окончательно не поставлена точка. "Мы с Николаем любим говорить, что бывших возлюбленных не бывает" – цитирует слова певицы Пятый канал.

Это безобидное высказывание породило волну слухов о том, что между коллегами по творческому цеху возобновились романтические отношения, а журналисты принялись искать удобную возможность, чтобы разузнать детали у Николая Баскова. И нашли, правда, артист своим ответом публику не обрадовал, ведь никаких романов с бывшими он не крутит. По его словам, между ним и Софией – дружеские отношения, и ничего более.

"Мы с Софией общаемся, но это уже прошлая история", — сказал певец с сияющей улыбкой счастья на лице. Очевидно, он не унывает по поводу разрыва с несостоявшейся невестой. Да, и артисту сейчас не до грусти, ведь совсем недавно его любимая кошка родила котят, а Николай Басков теперь показывает фанатам, как растут новорожденные малыши.