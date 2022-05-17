"Папа Николай!": Счастливый Басков показал новорожденных малышей

Не так давно народный артист порадовал публику грандиозной новостью о пополнении в его семье: мол, на свет появились два прелестных малыша, в которых певец теперь души не чает! Фанаты тут же приняли поздравлять "папочку". С того момента прошло полтора месяца, а Николай Басков созрел, чтобы показать новорожденных малышей.
Котята, которых принесла в этот мир любимая кошка артиста Шанель, уже открыли глазки и самостоятельно передвигаются. Снимая на видео двух озорных пушистиков, музыкант не смог сдержать слов. "Ты мой сладкий, ты мой красивый!", – приговаривал певец, наведя камеру на облизывающего мамино молоко с губ котенка. Малыши, как отметил артист, повзрослели, и теперь бегают по квартире и играют. А вот мама котят тем временем беззаботно лежит на диване и вылизывает шерсть. Какие имена получили пушистики, неизвестно, как и не понятно, какая судьба их ждет.
Поклонники в комментариях под роликом разделили эмоции Николая Баскова, а некоторые призывали его не отдавать котят, а оставить с мамой и отцом в лице артиста. Многие почему-то нашли в мордочках малышей черты, схожие с их хозяином. "На вас похожи! Папа Николай! Какое симпотяшное семейство!", – написали под постом Николая Баскова пользователи.