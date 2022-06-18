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Шоу-бизнес
"Отнять дом": Шаляпин высказался о наказании для сбежавших Галкина и Пугачевой

"Отнять дом": Шаляпин высказался о наказании для сбежавших Галкина и Пугачевой

Народ требует, чтобы у Максима Галкина и Аллы Пугачевой отняли дом. Об этом высказался Прохор Шаляпин.
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Бегство Максима Галкина и Аллы Пугачевой наделало много шума. Юморист умудрился нажить себе множество врагов после того, как нелестно высказался о действиях российских властей. Разгневанные россияне даже требовали, чтобы мужа Примадонны лишили гражданства. Некоторые даже решили, что у супругов необходимо конфисковать их замок в деревне Грязь.

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 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Об таком наказании беглецов высказался Прохор Шаляпин. По мнению певца, подобные высказывания глупы и бессмысленны. Артист считает, что нельзя просто так отнять дом, все должно быть по закону. "Просто отнять дом – это глупо", – сказал артист. Кроме того, он отметил, что никто этим заниматься не будет, поэтому разговоры об этом не имеют смысла.

Напомним, на данный момент Алла Пугачева и Максим Галкин проживают в Израиле, где снимают шикарный особняк. Можно сказать, что семейство не бедствует. Так, супруг Примадонн успел даже дать концерт, билеты на который разобрали как горячие пирожки. Также ходят слухи, что звезды ходят обосноваться за бугром. Так, сообщалось, будто Алла Борисовна уже ждет получения иностранного гражданства и планирует покупку собственного жилья.

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Прохор Шаляпин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 июня 2022, 14:40 Источник: "Телепрограмма" • Требует проверки
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