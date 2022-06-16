"Сегодня на свободе": после вердикта суда раздавленный Шаляпин известил о тюремном заключении

Прохор Шаляпин переживает непростые времена.

В мае этого года стало известно, что мать Прохора Шаляпина осудили по делу о служебном подлоге и взяточничестве. Теперь в СМИ Волгограда появилась новость о том, что после вердикта суда женщину, занимающую должность сестры-хозяйки в одной из местных больниц, уволили с работы. Видя многочисленные заголовки об увольнении матери за взятки, раздавленный музыкант не выдержал и записал обращение к волгоградским чиновникам и местным СМИ.

В своем телеграм-канале исполнитель попросил всех оставить его мать в покое. Артист заявил, что его маму объявили чуть ли не главной городской взяточницей, но у людей это вызывает лишь смех и недоумение. По словам Шаляпина, его мать на должности сестры-хозяйки не была приближена к бюджетам и не имеет отношения к распилу денег.

Музыкант предположил, что дело его матери было "показушным", но кем именно оно было заказано, он не знает. В свете этой ситуации Шаляпин даже известил о тюремном заключении для тех, кто действительно причастен в России к казнокрадству.

"Вы сегодня на свободе, и вас не поймали," – заметил Шаляпин.

Артист уверен, что рано или поздно всех казнокрадов в нашей стране обязательно поймают, все отберут и посадят. Что касается осужденной родительницы, то Прохор Шаляпин не стал подавать апелляцию после вердикта суда, чтобы не пускаться в дальнейшие разбирательства, которые могли бы затянуться еще надолго.