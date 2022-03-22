Отмерла часть мозга: медики развели руками над парализованным Воробьевым

В 2013 году певца и звезду сериалов Алексея Воробьева разбил инсульт. У молодого артиста случился удар после ДТП, в которое тот попал.
Медики пророчили Воробьеву инвалидность. Алексей был частично парализован, не мог ходить и разговаривать. В свежем интервью артист поведал, что еда вываливалась у него изо рта, когда он пытался есть.
По словам Воробьева, доктора не верили в его полное выздоровление. Врачи разводили руками и говорили, что у артиста "отмерло больше половины правой стороны мозга". Дескать, он больше не сможет сниматься и выходить на сцену.
К счастью, судьба оказалась к звезде благосклонна – Алексей смог восстановить здоровье. Вспоминать о пережитом Воробьев не любит. Артист предпочитает думать, что в его жизни ничего ужасного не происходило.
Недавно американский канал снимал документальный фильм об Алексее. Воробьев, напомним, очень популярен в США. Создатели картины заставляли певца рассказывать о времени, проведенном в больнице. После откровений перед камерой у российской звезды случались истерики. "Я выжатый приезжал домой и просто рыдал", – сказал Алексей.
Сейчас артист чувствует себя хорошо. Алексей занимается спортом и правильно питается. Воробьев часто обследуется и не имеет вредных привычек.