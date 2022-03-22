Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

"Крысы есть крысы": Потап и Настя Каменских срочно покинули Украину
"Явление Христа народу": Неузнаваемая Заворотнюк вышла на публику после лечения
"Только не замирай!": Друзья и родные молятся о 49-летней Поверенновой
"Надоели компромиссы": стало известно об уходе 41-летнего Стаса Пьехи
партнеры
Вторник
22 марта
Лента новостей
15:24
На что Пугачева променяла роскошный замок в Грязи
15:21
Словно персик: старания зачастившей к косметологам Валюшкиной не прошли даром
14:56
Почему Москве трудно защищать русских за рубежом
14:55
"Сильная боль": Прикованный к больничной койке бывший Навки напугал народ
14:34
Семенович рассказала правду о своей выдающейся груди
14:29
Вернуться в Россию и просить прощения за предательство: Машков надавил на живущую в США дочь
14:28
"Проблемный ребенок": Пышка из "Дома-2" рассказала о сложных отношениях с младшим братом
14:20
В Подмосковье работник украл со склада 6 наручных часов
14:11
Подло водившая за нос мужа Подольская сделала заявление: Я врала Володе Преснякову
13:58
В Киеве после раздачи всем подряд оружия объявили о попытке покушения на Зеленского
13:57
В Екатеринбурге двое мужчин избили инвалида в подъезде
13:51
Есть пострадавшие: серьезная авария в Хабаровске попала на видео
13:31
Отмерла часть мозга: медики развели руками над парализованным Воробьевым
13:26
Желание большое! Рудковская показала шатающегося Плющенко с заплетающимися ногами
13:26
"Я там единственная девочка": Изголодавшаяся Бузова завела секретный чат с толпой мужиков
13:22
Сразу два ДТП произошли на круговом перекрестке в Петрозаводске: видео
13:21
"Яблочко с лимончиком на обед": На что живет растерявшая поклонников Агузарова?
12:53
Куда сходить в Москве: афиша с 23 по 31 марта
12:46
Кто пустил слух о смерти королевы Елизаветы II
12:44
Сделка аннулирована: как не лишиться всех денег при покупке квартиры
12:35
Близкий друг сообщил о смерти сраженного инсультом 91-летнего Краско
12:34
"Люди вскрываются сами": звезды о бегстве Хаматовой и судьбе ее фонда "Подари жизнь"
12:30
"Жизнь только началась": Недавно родившая Серябкина поделилась счастьем
12:20
Умер режиссер фильма "Старший сын"
11:55
Я должен уехать: Зеленский вспомнил о совете США бежать из Украины
11:52
Неочевидные последствия санкций: количество элитного жилья в аренду резко выросло
11:51
В России за сутки выявили 26 394 новых случая коронавируса
11:46
"Продолжает прогрессировать": Жена о назначении Мартиросяна вместо сбежавшего Урганта
11:34
Жизнь в глуши и работа у друзей: как эмигрантка Хаматова обустраивает жизнь в Европе
11:25
В МИД РФ высмеяли слова США о невмешательстве в решение об уходе компаний из России
11:24
В Ставропольском крае подростка подозревают в убийстве школьника
11:13
"Решила сделать сюрприз": Сбежавшая из страны Жасмин вернулась домой
11:07
Бросивший любовницу на сносях Соколовский объяснил свой поступок: Пока не готов
11:03
Над несчастной вдовой Караченцова нависла угроза: Это все меня очень волнует
11:00
Экс-солистка "Непары" Талышинская о гадостях из уст Шоуа и обвинениях в пьянстве
10:58
Лолиту бросил, про дочь забыл, а Галушку с детьми променял на молодую: личная жизнь Цекало
10:49
"Просто обязана сберечь": задыхающаяся беременная Тодоренко залезла в воду
10:46
Провоцирует припадки: в голове звезды "Полицейского с Рублевки" выросла опухоль
10:24
Подсуживание и "черный список" Маслякова: Раскрыта шокирующая правда о произволе в КВН
10:15
Забывшую о дочери Волочкову закидали камнями: Как будто чужой человек
10:13
Мошенники нашли способ заработать на запрете операций по картам Visa и Mastercard в России
10:12
Разведенка Мягкова рассказала об атаке конченных мужиков: Телка из телика
09:39
Бывший офицер разведки США признал разгромное поражение Киева
09:31
Вид напичканной афродизиаком разведенки Решетовой вызвал оторопь: Что с лицом?
09:22
Хоть ложись да помирай: вдове Этуша назначили унизительную копеечную пенсию
09:22
"Главное – здоровье": сильно исхудавшая Лолита утонула в старом платье
09:14
Бородина бросила камень в огород с треском провалившейся Бузовой
08:52
Риелторы предупредили об опасности на рынке недвижимости в 2022 году
08:48
"Двигаюсь небольшими шагами": Билан вышел на связь после перенесенной операции
08:45
Господи, спаси: врачи борются за жизнь самого известного дизайнера России
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Заговорившая об особенностях малыша беременная Тодоренко забилась в истерике: Слезы текут
Благодарна матери: Анна Чиповская раскрыла правду о потере девственности
Продажная дрянь: Клейменов о шпионаже сорвавшей эфир "Времени" женщины с плакатом
"Надо брать жилье": Буланова рассказала о правильном вложении денег
"Это фальшь!": Всплыли ужасающие подробности странной смерти Томаса Хаоса
Появилась информация об уходе Марии Мироновой: Врачи, обследования, обезболивающие
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Отмерла часть мозга: медики развели руками над парализованным Воробьевым

Отмерла часть мозга: медики развели руками над парализованным Воробьевым

Что известно о самочувствии вокалиста Алексея Воробьева.
прочитано 736 раз

В 2013 году певца и звезду сериалов Алексея Воробьева разбил инсульт. У молодого артиста случился удар после ДТП, в которое тот попал.

ПО ТЕМЕ

Жизнь уже не будет прежней: как страшное ДТП и обширный инсульт изменили Алексея Воробьева

Любвеобильный Воробьев показал новую пассию

 Алексей Владимирович Воробьев

Алексей Владимирович Воробьев музыкант, актер, певец, композитор, режиссер, продюсер

Медики пророчили Воробьеву инвалидность. Алексей был частично парализован, не мог ходить и разговаривать. В свежем интервью артист поведал, что еда вываливалась у него изо рта, когда он пытался есть.

По словам Воробьева, доктора не верили в его полное выздоровление. Врачи разводили руками и говорили, что у артиста "отмерло больше половины правой стороны мозга". Дескать, он больше не сможет сниматься и выходить на сцену.

К счастью, судьба оказалась к звезде благосклонна – Алексей смог восстановить здоровье. Вспоминать о пережитом Воробьев не любит. Артист предпочитает думать, что в его жизни ничего ужасного не происходило.

Недавно американский канал снимал документальный фильм об Алексее. Воробьев, напомним, очень популярен в США. Создатели картины заставляли певца рассказывать о времени, проведенном в больнице. После откровений перед камерой у российской звезды случались истерики. "Я выжатый приезжал домой и просто рыдал", – сказал Алексей.

Сейчас артист чувствует себя хорошо. Алексей занимается спортом и правильно питается. Воробьев часто обследуется и не имеет вредных привычек.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2022, 13:31 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

К съемкам 10 сезона "Склифосовского" присоединился известный актер

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Господи, спаси: врачи борются за жизнь самого известного дизайнера России

Положение тяжелое
Шоу-бизнес

Лолиту бросил, про дочь забыл, а Галушку с детьми променял на молодую: личная жизнь Цекало

Шоумен часто менял жен
Шоу-бизнес

Сбежавшей из страны Хаматовой быстро нашли замену

Артистка выбрала другой путь
Шоу-бизнес

Экс-солистка "Непары" Талышинская о гадостях из уст Шоуа и обвинениях в пьянстве

Грязные разборки

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 марта 2022 года
Нумеролог предсказал будущее России: Самый тяжелый год
Гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили 26 394 новых случая коронавируса
В России за сутки коронавирусом заразились более 28 тысяч человек
В России зафиксировали 34,4 тысячи новых случаев ковида за сутки
В России выявили менее 35 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Спорт

Что будет с российским спортом в случае изоляции: Мнение Фетисова
У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь

Регионы

В Подмосковье работник украл со склада 6 наручных часов
В Екатеринбурге двое мужчин избили инвалида в подъезде
В Ставропольском крае подростка подозревают в убийстве школьника
В Подмосковье мужчина ограбил пенсионерку
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+