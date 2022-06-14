"Тоже мразь": Предавший родину Галкин утопил старуху Пугачеву

Антироссийские выходки Максима Галкина обрекли на страдания Аллу Пугачеву.

После начала спецоперации на Украине Примадонна вместе с мужем и детьми покинула Россию одной из первых. И хотя сама певица говорит, что поездка в Израиль была запланированной и связана с отдыхом и лечением, многие считают, что всему виной выходки Максима Галкина.

Еще на родине он высказался против действий российских властей. И даже после отъезда за границу комик продолжает лить грязь в адрес кормившей его родины, таким образом предавая ее. А вот Алла Борисовна в свою очередь долгое время хранила молчание, будто абстрагировавшись от новостной и политической повестки. Однако это не спасло ее от гнева людского: певицу благодаря гневным выпадам утопил развязавший язык супруг.

Именно так считает комик Руслан Белый, который в недавнем интервью заявил, что буквально в одночасье Алла Пугачева из Примадонны российской эстрады превратилась в обычную "просто старую женщину". Юморист сравнил супругу Максима Галкина с женой декабриста и отметил, что в том, что она стоит за мужем, нет ничего противоестественного. Эта тема, как оказалась, часто становится причиной для споров с друзьями и знакомыми.

"Я в этом ключе провоцирую людей, с которыми у меня споры. Мне нравится задавать вопрос: "А Алла Пугачева – тоже мразь сейчас?" Ничего не отвечают. Говорят: "А при чем тут Пугачева?" – высказал свое мнение по поводу Максима Галкина и его супруги Руслан Белый.

