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Шоу-бизнес
"Будут мешать с грязью": раскрыты причины травли Пугачевой

"Будут мешать с грязью": раскрыты причины травли Пугачевой

Популярный певец объяснил, почему Алла Пугачева подверглась резкой критике.
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Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным несколько месяцев назад покинула Россию. Если ее супруг сразу начал негативно высказываться в адрес соотечественников, то Примадонна воздержалась от громких заявлений.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Однако это не уберегло ее от массы хейта. Средства массовой информации начали критиковать звезду за бегство, параллельно припоминая все грехи, которые она совершила на протяжении жизни. Известный музыкант высказался по поводу происходящего и объяснил, почему травлю устроили именно Алле Борисовне.

По словам Алексея Кортнева, певица всегда была независимой личностью и не занимала провластную позицию. Также он отметил, что Примадонна поддерживала оппозицию в лице Михаила Прохорова. Кроме того, артист считает, что Пугачева не укатила за бугор, демонстративно хлопнув дверью, ведь она не делала громких заявлений.

Стоит отметить, что из России сбежали многие звезды шоу-бизнеса. Однако резонансным стал отъезд именно Аллы Борисовны. Критиковать тоже начали только ее. По мнению, Кортнева никакой случайности в этом нет. Артист считает, что причина кроется в том, что большинство поклонников певицы – представители провластных групп, которые со светлой грустью вспоминают об эпохе СССР. В свою очередь, позиция Примадонны могла бы повлиять на них.

Кортнев считает, что инакомыслие Пугачевой – большой удар для идеологов. "Поэтому ее будут мешать с грязью", – говорит он. Также он отметил, что компромат можно найти на любого публичного человека.

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Автор: 11 июня 2022, 17:00 Источник: "Телепрограмма" • Требует проверки
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