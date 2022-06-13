"Спи спокойно": известный певец встал на защиту смешенной с грязью Пугачевой

Несколько месяцев назад Алла Пугачева решилась на отважный шаг. Женщина взяла супруга и отправилась с ним в Израиль. Отпрыски тоже отправились с ними. Говорили, будто артисты хотят распрощаться с шикарным "замком" и остаться жить за бугром, получив гражданство. Происходящее вызвало массу недовольств со стороны общественности. Так, в "Останкино" появилось нелестное обращение Алле Борисовне.
Примадонна решила ответить недоброжелателям. Она заявила, что громкие оскорбления сыпятся в адрес человека при низком интеллекте. "Спи спокойно, страна", – заключила она. Ситуацию решил прокомментировать Андрей Разин. Он очень был опечален тем, что российское общество пытается смешать с грязью звезду СССР. Он отметил, что с большим уважением относится к артистке, хоть у них и были непростые отношения. Основатель группы "Ласковый май" добавил, что Примадонна – это символ России и великий человек всех времен.
Кстати, не только Разин поддержал певицу. Также попросил оставить Аллу Борисовну в покое продюсер Иосиф Пригожин. Он добавил, что женщина ничем не заслужила такой ненависти в свой адрес. По его мнению, звезда никогда не отзывалась нелестно о своих фанатах.